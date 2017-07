Zvijezde društvenih mreža Ignjat i Dino – Digitalna popularnost omogućava zaradu

Preko tri milijarde korisnika interneta promijenilo je načine komunikacije, pa ljudi “razgovaraju” preko društvenih mreža fajsbuk, twitter, instagram. Svaki čovjek tako postaje mali medij – „od jednog zaposlenog“ a pratioci dotične osobe, firme, ustanove, institucije mjere se stotinama ili milionima radoznalih očiju. Većinom mlada populacija, ima i starijih, troši vrijeme zavirujući u živote prijatelja, nepoznatih, estradnih zvijezda, političara. Na svjetskoj širokoj digitalnoj mreži najčešće se uz pomoć interneta traže informacije iz svih sfera života – medicine, trgovine, istorije, prosvete, turizma, pletenja, zaposlenja. Možete ponuditi – prodavati vaše kolače, štrikane džempere, ručne radove.

Bilo da se koristi kao promocija određene politike, zabave, traženja kulinarskih recepata, slušanja muzike ili gledanja filmova, medijskog informisanja, kod mladih društvene mreže postaju i sredstvo za sticanje popularnosti – lokalne, regionalne.

O tome koliko je internet značajan i kako ga najbolje iskoristiti objasnili su Pljevljaci Ignjat Kotlaja (30), poznatiji kao Ignjat se zovem, i Dino Tutundžić (29), osnivač internet stranice Mudrolije sa twittera, koji su postali prepoznatljivi po „svom pogledu i komentaru na životne zgode i nezgode“. Ignjat se najčešće oglašava porukama, svojim kratkim video zapisima a Dino je izabrao da objavljuje zanimiljive poruke drugih ljudi – mudrolije 21. vijeka. Obojica žive u Beogradu. Ignjat je završio pejzažnu arhitekturu i ima posao u struci a preko interneta zarađuje u nekoliko kompanija sa kojima sarađuje već nekoliko godina i koje je, kako on kaže „probrao i dosledan im je“. Možda bi radio i više kada bi imao vremena od primarnog posla, mada sumnja. Dino je apsolvent Visoke hotelijerske škole i njegov stalni posao je rad preko interneta. Nema ograničeno radno vrijeme ali je mnogo duže od uobičajenih osmočasovnih poslova. Za njega je važno da je što više dostupan i da je u toku sa dešavanjima.

Koliko je internet značajan vid komunikacije, kakav je njegov uticaj u odnosu na klasične medije i koliko pomaže u promociji poslovanja?

IGNJAT: Internet je široko je zastupljen, često i najbitniji vid komunikacije većini ljudi koje znam, svih generacija. Digitalni mediji su iz dana u dan razvijeniji, između 40 i 50 procenata svjetske populacije aktivno koristi internet i taj procenat raste. Televizija kao i štampani mediji su tu ipak još uvijek neprikosnoveni, ali kako je krenulo to će se nekada makar izjednačiti ako ne i promijeniti. Društvene mreže imaju svakim danom sve više korisnika i uz pravilnu upotrebu istih u promotivne svrhe moguće je značajno poboljšati poslovanje.

DINO: Danas je internet najznačajniji vid komunikacije. Malo ljudi komunicira na neki drugi način jer svi su bar na nekoj društvenoj mreži. Uticaj interneta je sve veći ali i dalje su primarni televizija, novine. Prije svega televizija jer i oni koji su poznati i uspiješni na internetu, svi imaju veći uspijeh kada se pojave na televiziji. Bez postojanja na internetu danas je skoro pa nemoguće baviti se bilo kojim poslom. Možemo mi da se ne bavimo internetom ali on se bavi nama. Danas je većinu posla nemoguće obavljati bez prisustva interneta koji može samo da pomogne razvoju posla i dostupnosti ponuđenih proizvoda. U marketinškom pogledu najjeftiniji je vid promocije. Svako će uvijek danas mahinalno pretraživati firmu na Guglu ili bilo šta ostalo ili tražiti na Instagramu, Fejsbuku.

Šta je bitno da znaju svi oni koji žele da budu uspješni na društvenim mrežama i može li da se zaradi preko njih?

IGNJAT: Da se ne opterećuju time i budu ono što jesu jer ima ljudi koji su se izmjenili iz korijena zbog toga, a nema potrebe, stvarno, i oni su svjesni toga. Može naravno, mada ja učestvujem samo u kampanjama i akcijama koje lično podržavam i sviđaju mi se tj. ne prihvatam preko 90% onoga što mi se nudi jer ipak se ne bavim time, nije to to, postoje ljudi koji su školovani i žive od toga, a smatram da nije korektno da im uzimam hljeb iz usta, što se ono kaže.

DINO: Potrebno je mnogo ulaganja i mnogo odricanja a i mnogo vremena provoditi na internetu što je možda najluđa stvar. Što vam bolje ide potrebna je sve veća posvećenost. Morate non stop biti prisutni, stalno na telefonu, da odgovarate na mejlove i ostale poruke. Potrebno je mnogo energije jer ako samo jedan trenutak niste zanimljivi nastaje problem. Može da se zaradi. Postoji mnogo platformi preko kojih može da se zaradi. Sve zavisi od samog pojedinca čime se konkretno bavi.

Šta je tebe privuklo da postaneš toliko aktivan na društevnim mrežama i za koliko vremene si stekao popularnost i pratioce (ljudi koje zanimaju Ignjatove i Dinove objave)? Zašto je važno imati sve više ljudi koji te prate?

IGNJAT: Primarna je bila potreba da budem u kontaktu sa ljudima sa kojima nisam u mogućnosti da se viđam i sarađujem zbog daljine ili vremenske ograničenosti. Drugi je razlog dokolica, koja postoji kod svakog od nas bez obzira na stepen obaveza koje imamo. To je išlo spontano i na mahove, prethodnih nekoliko godina. To i nije ko zna koliki broj pratilaca, mada izgleda veliki i djeluje zastrašujuće kad shvatim da znam većinu tih ljudi ili oni mene. Trenutno je taj broj oko sto hiljada, više – manje. Najviše ih imam na tviteru i instagramu. Ova prva mi je draža a druga je trenutno zastupljenija. Bitno je imati što više pratilaca, konkretno zbog povećane aktivnosti i takozvanog dostignuća mada meni nisu presudni i ne trudim se da ih skupim, ako dođu, došli su.

DINO: Poprilično vremena sam provodio na internetu. Kada sam osnovao stranicu Mudrolije sa twittera ona je postala veoma uspješna i popularna, pa sam morao da budem stalno prisutan. U početku nisam vjerovao da će to da bude toliko popularno i da će ljudi u tolikoj mjeri da zavole Mudrolije. Iz mjeseca u mjesec počeo je veliki broj ljudi da me prati. Već prvi mjesec sam na fejsbuk stranici imao oko 10.000 do 20.000 lajkova (sviđanje ponuđene inforrmacije), već nakon nekoliko mjeseci taj broj je prešao sto hiljada. Trenutno sve ukupno imam preko 2 miliona pratilaca. Po meni važno je imati što veći broj iz prostog razloga što želiš da ono što objaviš vidi što više ljudi, što više to bolje.

Gdje nalaziš inspiraciju za objave, plašiš li se da nekada nećeš biti zanimljiv i razmišljaš li kako će ono što napišeš da utiče na druge?

IGNJAT: Inspiracije ima mnogo – ljudi, situacije, globalno društvo u kojem živimo je prepuno svega i zanimljivog i onog što to nažalost nije. Motivacije baš i nema mnogo. Da se ne lažemo, iz lične perspektive gledano nikada nisam ni bio zanimljiv, a ni ne trudim se da budem, sve je to stvar subjektivnog dojma šta se kome sviđa. Nikada ne razmišljam kako moje objave utiču na one koji ih čitaju.

DINO: Inspiraciju u svom životu, posmatranjem toga šta se dešava na internetu a i van njega. Svakodnevno osjećam pritisak da nešto neću stići da uradim jer to je kao posao koji se obavlja 24 sata. Čovjek uvijek mora biti spreman da odgovori, pa bilo to u 6 sati ujutru ili 3 sata posle podne. Nekada izbjegavam neke objave koje su pregrube ili se neće dopasti masi. Naravno pojedincima se neće dopasti šta god da objavim. Izbjegavam da nekoga direktno imenujem ako mislim da će da ga povrijedi. Ima dosta osjetljivih duša na internetu ali bolje za njih da se na vrijeme naviknu.

Imaš li vremena za druženje sa prijateljima, koliko imaš prijetelja van interneta i da li si većinu njih upoznao preko društvenih mreža?

IGNJAT: Imam jako malo prijatelja u pravom smislu te riječi iako se poznajem, družim i srećem sa mnogo ljudi. Sa većinom koje smatram prijateljima se znam od djetinjstva ili desetak godina unazad, a nikada nisam uspostavio neku posebnu povezanost sa ljudima koje sam upoznao sticajem okolnosti preko raznih akcija i kampanja organizovanih preko socijalnih medija. Viđamo se od događaja do događaja iako su jako fini i duželjubivi, ali takav sam da ne primam lako nove ljude u svoje okruženje.

DINO: Imam par prijatelja i sve njih znam prije nego što sam postao aktivan na internetu.

Kada si na odmoru uspijevaš li da se odmoris od društvenih mreza ili si i tada stalno dostupan? Do kada planiras ovoliko vremena da posvećuješ društvenim mrežama?

IGNJAT: Odmaram od njih, naravno, imam dane kada uopšte nisam na internetu. Nekada čak i mjesecima ne koristim pojedinu mrežu kada prosto hoću da odmorim ili nemam vremena ili mi dosadi njihov sadržaj, konkretno kada su predizborne kampanje i samo o tome pričaju.

DINO: Nikada nisam na odmoru, to je nepoznata riječ u mom jeziku i životu. Trenutno cijenim i previše, više mi je potrebna samoća. Planiram da se bavim ovim poslom do kad budem mogao i do kada me to bude ispunjavalo.

Uspijevaš li svima da odgovoriš na poruke i koja je tvoja omiljena objava ili koja je najbolje prihvaćena od onih koji te prate?

IGNJAT: Na poruke se trudim da odgovorim koliko mogu, recimo trećinu njih uspijem, mahom su to neke konstruktivne kritike i pohvale, ali nemam baš vremena sve da ih otvorim. Omiljenu objavu nemam jer meni je to uvijek bila jednosmjerna ulica, prostor gdje vodim monolog i ništa ne objavljujem ciljano i smisleno osim kada se radi o kampanjama, mada njih vodim svakako ne sa svog nego sa profila kompanija i brendova. Stalno ljudi iskopavaju nešto što im se sviđa, često nešto staro godinama i čega se ni sam ne sjećam, ali eto, uvijek se nađe neko ko to prepozna.

DINO: Ne, dosta poruka propustim, nemoguće je svima odgovoriti. Izdvojiću jednu moju objavu: Ne stignes ni da se zaljubis to ispadne idiot.

Kakvo značenje za tebe imaju Pljevlja i da li naš grad može više da iskoristi društvene mreže za promociju?

IGNJAT: Moj grad, volim ga najviše iako ne živim u njemu kao i dosta rođenih Pljevljaka, ali želio bih da se to nekada promijeni i nadam se da hoće. Sigurno da Pljevlja mogu da porade na većoj promociji, konkretno što se tiče turizma, jer priroda Pljevalja ima mnogo da ponudi. Loše je to što se prethodnih godina stvorio taj imidž da kad se spomenu Pljevlja isključivo se povezuju sa zagađenjem, koje svakako postoji i ozbiljan je problem, ali samo jedan u nizu koje je neophodno riješiti.

DINO: Mjesto gdje sam rođen, gdje sam odrastao i dalje smatram to svojim gradom iako sam zbog poslovnih obaveza rijetko tamo. Iako veoma malo ljudi tamo znam jer sam otisao posle osnovne škole i dalje se ponosim odakle sam. Volim da odem tamo i da se zadržim. Veže me i previše uspomena. Na promociju Pljevalja posebno je potrebno da se uloži i angažuje neko ko razumije kako funcionišu društvene mreže. Pljevlja kao grad imaju svoju posebnu priču i dušu i to bi trebalo da se radi profesionalnije. Nije dovoljno da se uradi nešto u 15 dana nego neko mora stalno da bude posvećen tome. To zahtjeva konstantan pritisak i potrebna je stalna komunikacija sa korisnicima društvenih mreža, neko ko je tu stalno prisutan a ne periodično.

Kakvi su ti dalji planovi i šta želiš da ostvariš u budućnosti?

IGNJAT: Planovi su mi ono što ide sa godinama, zasnivanje porodice i eventualni napredak na poslovnom planu. Ne volim da razmišljam mnogo u budućnost već idem korak po korak, a što se tiče mreža svakako opada moje interesovanje za njih i i posvećujem im se sve manje i manje, tako da ću ovim tempom uskoro i da ugasim pojedine, a neke da ostavim aktivne prosto zbog kontakata i informacija.

DINO: Svi planovi se kreću u pravcu proširenja svega ovog što trenutno radim, dakle internet samo bolje, više i jače. Volio bih u budućnosti da dobijem blizance i da odem na Kubu. Sve ostalo može i ne mora.

S.Klačar